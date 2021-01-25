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’ta kaçak avlanan 9 kişiye 192 bin tl ceza

merkez bölgesinde kaçak avlandığı ve yaban keçisi avladıkları belirlen 9 kişiye 192 bin 843 TL idari para cezası verildi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Giriş Tarihi: 25.1.2021 16:03 Son Güncelleme: 25.1.2021 16:09 ABONE OL
Şırnak’ta kaçak avlanan 9 kişiye 192 bin tl ceza

Şırnak Merkez İkizce Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Cudi Dağı İkizce Köyü mevkiinde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan ortak çalışma sonucunda yaban keçisi avlanmasıyla ilgili Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten ava katılan eden 9 kişiye toplamda 192 bin 843 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca avda kullanılan 4 adet yivsiz av tüfeğine doğa koruma ekiplerince el konuldu.

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Şırnak’ta kaçak avlanan 9 kişiye 192 bin tl ceza
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