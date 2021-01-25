Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 69 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 18-24 Ocak arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 761,66 gram metamfetamin, 15,82 gram esrar, 4,45 gram eroin, 10 sentetik ecza maddesi, 1 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, bin 235 paket kaçak sigara, 407 kaçak cep telefonu ve 21 cep telefonu aksesuarıele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 69 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 52'si serbest bırakıldı. 16 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.