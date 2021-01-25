Sivaslı dağcılardan -5 derecede bayrak zirvesi

Sivaslı dağcı Hayrettin Bulut dağcı arkadaşlarıyla birlikte 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesinde bulunan Türk bayrağını yenisiyle değiştirmek için Valilikten izin aldı.

Özel izinle dağa tırmanışa geçen grup,- 5 derece 4 saat süren tırmanışın ardından Yıldız Dağı'nın zirvesine ulaştı. Bayrak ve bayrak direğinin zirvedeki tipi nedeniyle buzla kaplandığını gören Hayrettin Bulut ve ekibi, önce bayrak direğindeki buzları kırdı.

Daha sonra parçalanan bayrağı yenisiyle değiştiren ekip, Türk bayrağı önünde poz verdi.

Dondurucu soğukta zirveye ulaşmayı başardıklarını belirten Hayrettin Bulut; "Yıldız Dağı'nın zirvesine 4 saatte ulaştık. Bayrak direği kar ve buzla kaplanmış. Önce buzları kırarak bayrak direğini ortaya çıkardık. Daha sonra yıpranan bayrağımızın yerine yenisini astık. Buradaki bayrağımızın değişimini zaten rutin olarak yapıyorduk, ama kış şartlarında yıpranma daha fazla oluyor." diye konuştu.