Sobadan zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu tedavi altında

Niğde merkeze bağlı Hacıabdullah Kasabası Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nagihan Takkun'dan uzun süre haber alamayan komşuları eve geldi. Nagihan Takkun (37) ve çocukları Selahattin Takkun (9), NuhTakkun (13) ve Sinem Takkun'u (14) yerde baygın halde bulan komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri anne Nagihan Takkun'un öldüğünü belirlerken, 3 çocuğu ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.