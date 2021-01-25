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Son dakika: 17 yaşındaki Zerda Curka'nın otelde sır ölümü! İğrenç gerçek ortaya çıktı...

Tüyler ürperten olay Esenyurt'ta yaşandı. 5 kişi kaldıkları otelin 8. katından düşen 17 yaşındaki Zerda Curka hayatını kaybetti. Genç kızın sır ölümünün ardından çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Son dakika haberine göre genç kızın daha önce cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 12:00 Son Güncelleme: 25.1.2021 12:13 ABONE OL
Son dakika: 17 yaşındaki Zerda Curka'nın otelde sır ölümü! İğrenç gerçek ortaya çıktı...

Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir otelde saat 04.00 sıralarında 17 yaşındaki Zerda Curka, 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmüştü. Hayatını kaybeden kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı.

"CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI" İDDİA EDEREK ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Olayla ilgili olarak polisin geniş çaplı soruşturması sürerken, Curka'nın daha önceden cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Curka'nın hırsızlık suçundan poliste kaydı olduğu da öğrenildi.

CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI SÖYLEYEREK POLİSE BAŞVURMUŞ

Polis olay sırasında otelde bulunan biri Curka'nın kuzeni olduğu öğrenilen 2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

İstanbul Esenyurt’ta otelin 8’nci katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti | Video

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Son dakika: 17 yaşındaki Zerda Curka'nın otelde sır ölümü! İğrenç gerçek ortaya çıktı...
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