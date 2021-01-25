Son dakika: 17 yaşındaki Zerda Curka'nın otelde sır ölümü! İğrenç gerçek ortaya çıktı...

"CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI" İDDİA EDEREK ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Olayla ilgili olarak polisin geniş çaplı soruşturması sürerken, Curka'nın daha önceden cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Curka'nın hırsızlık suçundan poliste kaydı olduğu da öğrenildi.