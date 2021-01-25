Son dakika: 17 yaşındaki Zerda Curka'nın otelde sır ölümü! İğrenç gerçek ortaya çıktı...

Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir otelde saat 04.00 sıralarında 17 yaşındaki Zerda Curka, 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmüştü. Hayatını kaybeden kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı.
"CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI" İDDİA EDEREK ŞİKAYETTE BULUNMUŞ
Olayla ilgili olarak polisin geniş çaplı soruşturması sürerken, Curka'nın daha önceden cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Curka'nın hırsızlık suçundan poliste kaydı olduğu da öğrenildi.
CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI SÖYLEYEREK POLİSE BAŞVURMUŞ
Polis olay sırasında otelde bulunan biri Curka'nın kuzeni olduğu öğrenilen 2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bildirildi.
İstanbul Esenyurt’ta otelin 8’nci katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti | Video