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SON DAKİKA! 6 katlı binada esrarengiz olay! Komşular diken üstünde... "Can güvenliğimiz yok"

'nun Altınordu ilçesindeki 6 katlı bir apartmanın boş dairelerinde çıkan esrarengiz yangınlar yüzünden bina sakinlerinin gözüne uyku girmez oldu. Son 3 günde 8 yangının çıkması komşuları endişelendirdi. Evleri kimin neden yaktığını bilmediklerini söyleyen Ali Ulu, "Can güvenliğimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.Son dakika haberine göre polis ekiplerinin olayda kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 10:56 Son Güncelleme: 25.1.2021 11:05 ABONE OL
SON DAKİKA! 6 katlı binada esrarengiz olay! Komşular diken üstünde... Can güvenliğimiz yok

Yangınlar, Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın, boş dairelerinde meydana geldi. 3 günde 8 kez yangının çıktığı apartman sakinleri, korku dolu anlar yaşadı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumandan etkilenen 1 kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede söndürülen yangının kundaklama sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, mahallede denetimlerini artırdı. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

'HUZURUMUZ KALMADI'

Bina sakinlerinden Ali Ulu, "Her taraf parça parça yanıyor. Can güvenliğimiz kalmadı, neden yandığı ve kimin yaktığı belli değil. Dumandan aşağıya zor indik" dedi.

Yangın nedeniyle panik içerisinde olduklarını ifade eden İsmail Can da, "Sürekli yangın çıkıyor. 3 gündür huzurumuz kalmadı. Sabah evden çıkarken yine yangın çıktı" diye konuştu.

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SON DAKİKA! 6 katlı binada esrarengiz olay! Komşular diken üstünde... "Can güvenliğimiz yok"
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