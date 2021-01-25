Son dakika: Akılalmaz dolandırıcılık! 'Pipet işi' vaadi ile yüzlerce kişiyi ağına düşürdü...

YENİ KAYITLAR ALINMAYA DEVAM EDİLDİ



Metin K.'nın yanında sekreter olarak çalışan Gülten Arıcan, "Burası ithalat, ihracat şirketi olarak geçiyordu ve güya Belçika ile iş yapılıyordu. Evde yapılan pipet paketleme işi karşılığında insanlara 5 haftada 1500 lira alabilecekleri söylendi. Evde çalıştıklarına dair bir sözleşme yapılıyordu ve 300 lira ücret alınıyordu. 5'inci haftayı dolduran 5-6 kişiye ödemeler yapıldı. Daha sonra artık insanlar ürünleri alamamaya, ürünler gelmemeye başladı. Ödeme zamanları gelen kişilerin ödemeleri yapılmamaya başlandı. Ödemeler yapılmamasına rağmen yeni kayıtlar alınmaya devam etti. İnsanlar iş yapıp para kazanacaklarını sanırken mağdur edildiler" diye konuştu.

"GELDİĞİMDE KİMSE YOKTU"



Her hafta 500 paket pipet paketleyip teslim ettiğini söyleyen mağdurlardan Fatma Ateş, "İnternetten ilanlarını gördüm ve gelip başvurdum. İlk başlarda iyi davrandılar ben de 600 lira yatırdım. Her hafta gelip pipet alıyordum. Son haftalarda pipet yetmemeye başladı, hep 1 hafta atlatıyorlardı. 2 hafta önce geldiğimde paramı alamadım, bugün için gel demişlerdi. Bugün maaş günümdü ama alamadım. Geldiğimde kimse yoktu" dedi.



Fatma Ateş