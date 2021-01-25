Son dakika haber: Esnafın gözü bu toplantıda! Bakanlar Kurulu Toplantısı ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak?

Son dakika haberi; Koronavirüs vaka sayısındaki düşüşün ardından, 'Yasaklar ne zaman kalkacak' ve 'Kabine toplantısı ne zaman' soruları en çok araştırılan gündem konuları arasında yerini aldı. Özellikle restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden istişaresi ve kısıtlamaların esnetilmesi öngörülürken, kabine toplantısı tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği toplantıda, restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden masaya yatırılması ön görülüyor. Önemli konuların istişare edileceği toplantının bu hafta pazartesi günü yapılması beklenmekle birlikte henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
NELER DEĞİŞEBİLİR?
- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.
- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.
- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.