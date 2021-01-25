Son dakika: 4. kattan düşen İspanyol kadın yoğun bakımdan çıktı! Gerçeği kendisi böyle anlattı

ALKOLLÜ VAZİYETTE EVE GELDİ

9 Kasım günü öğle saatlerinde Evelin, Cenk'in Taksim'deki evine geldi. Genç kız bütün gün alkol aldı. O gece evde uyuya kalan genç kız ertesi sabah saatlerinde evden ayrıldı. Cenk aynı gün akşam saatlerinde evde film seyrettiği sırada birden kapısı çaldı. İddiaya göre Evelin, alkollü bir vaziyette ve tanımadığı kişiler tarafından kapısının önüne kadar getirilmişti. Genç kız, ayakta duramıyordu. Kızı eve alarak yardım eden Cenk, su almak için mutfağa gitti. Bu sırada genç kadın yine iddiaya göre camın kenarına çıkmış atlayacağını söylemişti.

4. KATTAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Cenk müdahale etmeye çalışsa da genç kadın dördüncü kattan aşağı düşmüştü. Genç kadının yanına giden Cenk ambulansı arayarak yardım istediğinde ise penceresinden gelen seslere şahit olan başka bir komşu ise polis imdat hattını arayarak yardım istedi. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kadının düşmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Cenk 'Mutfağa su almaya gittim. Döndüğümde Evelin pencerenin tam ağzındaydı. Müdahale etmek istedim fakat yetişemedim. Ben kesinlikle hiçbir şekilde Evelin'i itmedim' dedi.