Son dakika haberi: Eski sevgiliden iğrenç banyo tuzağı!

Son dakika... Eski sevgilisiyle bir ayrı bir barışık olan genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Konuşma bahanesiyle eski sevgiliyi eve çağıran genç adam, darp ettikten sonra banyoya kilitledi. Genç kadın, iki gün boyunca aç susuz kaldı. Yaşadıklarını kaldıramayan mağdur kadın intihar girişiminde bulundu.

Eski sevgilisiyle bir ayrı bir barışık olan genç kadın hayatının şokunu yaşadı. 31 yaşındaki Erdıana A., ayrıldığı 31 yaşındaki eski sevgilisi Feyzullah U., ile görüşmeye devam ediyordu. Bir gün genç adam, Erdıana A.'ı konuşmak istediğini söyleyerek evine davet etti. Konuşma teklifini kabul eden talihsiz kadın, Feyzullah U.'nun evine gittikten tartışmaya başladılar. Sinirlenen adam, darp ettiği Erıana A.'nın telefonu duvara fırlatarak kırdı.