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Son dakika haberler! Kayıp Afgan kadının cansız bedeni bulundu

Son dakika! 'de 10 gündür kayıp olan epilepsi hastası Afgan uyruklu Nasıma Sharıfı(60)'den acı haber geldi. Sharıfı, vatandaşlar tarafından dere yatağında ölü bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 14:39 Son Güncelleme: 25.1.2021 15:06 ABONE OL
Son dakika haberler! Kayıp Afgan kadının cansız bedeni bulundu

Nevşehir'de kaybolan Afgan uyruklu kadından acı haber geldi. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Uyuzpınarı mevkiindeki dere yatağında hareketsiz yatan kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi.

Polisin yaptığı incelemede cesedin, ailesi 10 gün önce kayıp başvurusunda bulunan Afgan uyruklu Nasıma Sharıfı olduğu belirlendi.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi dere yatağından çıkarılarak, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Afgan kadının ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

10 gündür kayıp olan Afgan kadının dağlık alanda cansız bedeni bulundu | Video

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Son dakika haberler! Kayıp Afgan kadının cansız bedeni bulundu
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