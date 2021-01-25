Son dakika: İzmir'de motorlu kuryelere insanlık dışı yasak! "Onur kırıcı bir davranış"

'BİZLER HASTALIK TAŞIYICISI DEĞİLİZ'

Kuryelere, pandemi döneminde teşekkür edilmesi gerektiğini belirten Batuhan Bursalı, "Site yönetimi bu kararı alırken, bizlerin hastalık taşıyacağımızı göz önüne almış. Bu karar ile yaşam alanlarına bizi sokmak istemiyorlar. Bizler, vatandaşların evde kalmaları ve dışarıya çıkmamaları için kendi sağlığımızı riske atarak hizmet üretiyoruz. Bunu yaparken de sürekli test oluyoruz. Bizim de ailelerimiz ve çocuklarımız var. Hepimiz, koronavirüs olabiliriz; bütün riske rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Motosikletli kuryeler, bir gün çalışmasa hayat durur. Dışarıya çıkamayan insanlar ne yapacak? Bize 2'ci sınıf insan muamelesi yapılmasını istemiyoruz" diye konuştu.