Son dakika: Kafelerin ve restoranların açılma tarih belli mi? Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Kabine toplantısı öncesi...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Vakalardaki azalma eğilimi sonrasında gündeme gelen "Restoranlar ne zaman açılacak?" sorusu ise Cuma namazı çıkışında kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan bu soruya "Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu Kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız" sözleriyle yanıt verdi.

Gözler burada... Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacak?