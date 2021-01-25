Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Megakentte karlar eridi! Baraj doluluk oranı bakın kaça yükseldi...

Son dakika: Megakentte karlar eridi! Baraj doluluk oranı bakın kaça yükseldi...

Susuzlukla boğuşan , kar ve yağmur yağışıyla rahat bir nefes aldı. Karların erimesiyle birlikte barajlar da dolmaya başladı. İşte 'ndaki doluluk oranı...

İHA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 09:14 Son Güncelleme: 25.1.2021 09:26 ABONE OL
Son dakika: Megakentte karlar eridi! Baraj doluluk oranı bakın kaça yükseldi...

İstanbul'un genelinde etkili olan kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başlayan kardan oluşan sular, barajları doldurmaya başladı. Aralık ayında doluluk oranı yüzde 23 seviyelerine düşen Elma Barajı, Ocak ayının sonunda yüzde 36 seviyelerine yükseldi.

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2020 yılının Mayıs ayında toplam doluluk oranı 66.58'e çıkmışken aynı yıl Aralık ayında yüzde 22.32 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. Karların erimesiyle İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında yükselme yaşandı yaşandı.



İstanbul’da karlar eriyince Elmalı barajında doluluk oranı yüzde 36’ya yükseldi | Video

Ocak ayının sonunda İstanbul barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 32.38 seviyesine yükselirken, Elmalı Barajı ise, yüzde 23 seviyesinden yüzde 36 seviyelerine ulaştı. Baraj üzerinde oluşan yeşil tabakanın devam ettiği görüldü. Doluluk oranı yükselen Elmalı Barajı havadan görüntülendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Megakentte karlar eridi! Baraj doluluk oranı bakın kaça yükseldi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA