SON DAKİKA! Polisin iş makinesi ile girdiği mekanda şok manzara! Derin dondurucuda bulundu...

POLİS İŞ MAKİNESİ İLE İÇERİ GİRDİ

Kapının açılmaması üzerine iş makinesi yardımıyla pencereden içeri giren polis, kumar oynandığını tespit etti.

Polisin kimlik kontrolü yaptığı sırada iş yerinin derin dondurucusuna saklanan kişi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ekipler, iş yeri sahibi ile dondurucuda saklananın da aralarında olduğu 27 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

Kahvehaneyi kumar salonuna çevirdiler, polisten kaçmak için derin dondurucuya saklandılar | Video