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SON DAKİKA! Polisin iş makinesi ile girdiği mekanda şok manzara! Derin dondurucuda bulundu...

Son dakika haberler... Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri de kafelerin kapatılması olmuştu. 'ın Cizre ilçesinde bir kafede kumar oynandığı ihbarı alan polis, adrese baskın düzenledi. Kapıların açılmaması üzerine ekipler içeri iş makinesi ile girdi. Kumar oynarken yakalanan 27 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Mekandaki bir kişinin derin dondurucunun içine girerek saklanması ise şaşkına çevirdi.

AA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 15:12 Son Güncelleme: 25.1.2021 15:34 ABONE OL
SON DAKİKA! Polisin iş makinesi ile girdiği mekanda şok manzara! Derin dondurucuda bulundu...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken internet kafede kumar oynayan 27 kişiye ceza uygulandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yafes Mahallesi'ndeki kafede çok sayıda kişinin kumar oynadığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, kepenkleri kapalı olan ve içeriden ses gelen kafenin kapısının açılmasını istedi.

POLİS İŞ MAKİNESİ İLE İÇERİ GİRDİ

Kapının açılmaması üzerine iş makinesi yardımıyla pencereden içeri giren polis, kumar oynandığını tespit etti.

Polisin kimlik kontrolü yaptığı sırada iş yerinin derin dondurucusuna saklanan kişi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ekipler, iş yeri sahibi ile dondurucuda saklananın da aralarında olduğu 27 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

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SON DAKİKA! Polisin iş makinesi ile girdiği mekanda şok manzara! Derin dondurucuda bulundu...
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