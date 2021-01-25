Son dakika: Skandal görüntülere tepki yağmıştı! O dönerlerle ilgili yeni gelişme!

Anında bütün işlemlere el koyduk. Çok hızlı bir şekilde olayı sonuçlandırdık. Avukatımız cumhuriyet başsavcılığına gerekli tüm belgeleri yolladı. Bu 3 kişiyle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Süt banyosu yapan kişilerle ilgili 15 yıl hapis cezası istenmişti, bunlara da böyle bir ceza olur herhalde" diye konuştu.