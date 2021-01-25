Son dakika: Süt banyosu videosu Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Flaş gelişme...

Konya'da, süt toplama merkezinde süt banyosu olayıyla gündeme gelen Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut'un (32) hakkında "zehirli madde katma" suçundan yargılanmalarını talep eden iddianame, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İki arkadaş 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

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Geçtiğimiz aylarda iki arkadaşın süt tankeri içerisinde banyo yaptığı videonun sosyal medyaya düşmesi üzerine soruşturma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videonun çekildiği firmada denetimlerde bulunarak firmanın faaliyetine son vermişti. Firmaya 13 bin 934 lira da idari para cezası uygulanmıştı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti' suçundan tutuklanmıştı.

İki şüpheli hem Emniyet'te hem de Savcılık ve nöbetçi Hakimlik'te verdikleri ifadelerinde tankın içerisindekinin süt olmadığını, içerisinde dezenfektan ve sıcak su bulunduğunu ileri sürmüştü. Sayar ve Turgut, 6 Kasım günü tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

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15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Tutuksuz yargılanan 2 arkadaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 185. maddesinde yer alan 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' kapsamında yargılanmaları talep edilmişti.

Uğur Turgut ve Emre Sayar'ın avukatları Ahmet Kaya, "İddianame Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Şu an inceleme aşamasında. 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmiş. Ancak biz bu suçlamayı kabul etmiyoruz. Müvekkillerim insan sağlığını tehlikeye atacak bir eylem yapmamıştır. Mahkemenin vereceği kararı bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.