Son dakika | Ünlü makyöz ve estetikçi doktor davalık oldu!

Nişantaşı'ndaki estetik merkezi Secret Lifting'in sahibi pratisyen hekim Nalan Aydın, ünlü makyaj sanatçısı Arzu Yurter'e dava açtı. Taraflar arasındaki kavga büyüdü, davalar, uzaklaştırma cezaları derken bakın neler yaşandı. İşte Aydın ve Yurter arasındaki kavgadan son dakika ayrıntıları;

2 AY YAKLAŞAMAYACAK

Aydın, 2 yıl önce Yurter'in yanağına dolgu, gıdısına yağ kırdırıcı işlem yapıldığını, 1 hafta sonraki kontrole gelmediğini, vücudundaki kapsüllenmelere karşı tıbbı tedavi önerdiğini ancak bu teklifi reddettiğini öne sürdü. Yurter'in sosyal medya ve bir televizyon kanalında kendisine 'sahte doktor' ile 'dolandırıcı' dediği için stresten kısmi felç geçirdiğini iddia eden Aydın, halen tedavi gördüğünü söyledi. Mahkeme, Yurter'e 2 aylık uzaklaştırma cezası verdi.