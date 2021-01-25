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Son dakika | Ünlü makyöz ve estetikçi doktor davalık oldu!

Ünlü isimler arasındaki iftira ve felç kavgası adliyeye sıçradı. Edinilen son dakika bilgisine göre ’ndaki estetik merkezi Secret Lifting’in sahibi pratisyen hekim , ünlü makyaj sanatçısı ’e dava açtı. İşte yaşananlar ve tarafların ifadeleri

Giriş Tarihi: 25.1.2021 07:40 ABONE OL
Son dakika | Ünlü makyöz ve estetikçi doktor davalık oldu!

Nişantaşı'ndaki estetik merkezi Secret Lifting'in sahibi pratisyen hekim Nalan Aydın, ünlü makyaj sanatçısı Arzu Yurter'e dava açtı. Taraflar arasındaki kavga büyüdü, davalar, uzaklaştırma cezaları derken bakın neler yaşandı. İşte Aydın ve Yurter arasındaki kavgadan son dakika ayrıntıları;

2 AY YAKLAŞAMAYACAK

Aydın, 2 yıl önce Yurter'in yanağına dolgu, gıdısına yağ kırdırıcı işlem yapıldığını, 1 hafta sonraki kontrole gelmediğini, vücudundaki kapsüllenmelere karşı tıbbı tedavi önerdiğini ancak bu teklifi reddettiğini öne sürdü. Yurter'in sosyal medya ve bir televizyon kanalında kendisine 'sahte doktor' ile 'dolandırıcı' dediği için stresten kısmi felç geçirdiğini iddia eden Aydın, halen tedavi gördüğünü söyledi. Mahkeme, Yurter'e 2 aylık uzaklaştırma cezası verdi.

HEKİM KAYDI YOK!

Aydın'ın yaptığı işlem sonrası yüzünde ve boynunda bezeler oluştuğunu belirten Arzu Yurter, kliniğin ruhsatsız olduğunu, Aydın'ın da Tabipler Odası'nda hekim kaydının bulunmadığını ileri sürdü. Yurter'in uzlaklaştırmanın kaldırılması için yaptığı itiraz ise mahkemece reddedildi. - Akşam

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Son dakika | Ünlü makyöz ve estetikçi doktor davalık oldu!
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