Sosyal mesafeyi hiçe sayıp kumar oynayanlara ceza yağdı

Şırnak'ın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cizre İlçesi Yafes Mahallesi'nde bir iş yerinde sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği ve kumar oynandığı yönünde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, tespit edilen adrese baskın düzenledi. Kapıyı çalan ekipler, kapının açılmadığını görünce iş makinesi çağırarak 2'inci kattan iş yerine pencereden girdiler. Yapılan incelemede içeride 27 kişinin olduğu ve masaların üzerine oyun malzemelerin olduğu tespit edildi. Zabıta ekiplerine de verilmesi üzerine içeride bulunan 27 kişiye 'Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet'ten 85 bin 50 lira para cezası kesildi. İşletmesinde kumar oynattığı tespit edilen 1 kişiye de kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan bir kişinin de derin dondurucunun içine saklandığı görüldü.