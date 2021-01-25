Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 24 Ocak 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Süper Loto sonuçları her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV ve Youtube canlı yayınıyla şans oyunu severler için kazandıran numaraları belirleniyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan dünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ve bayiler aracılığıyla kupon doldurarak katılan şans oyunu severler 33 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteğiyle şanslı numaraları merak ederek 24 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (24 OCAK)

Milli Piyango Online ile 24 Ocak MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;