Süphan nine için karlı dağları aştılar

Avrupa'da aşılama noktasında kriz yaşanırken Türkiye sağlık kahramanlarıyla en ücara köşelerdeki vatandaşlara kadar aşıyı ulaştırıyor. Pandemi döneminde gecelerini gündüzlerine katarak özveri ile koronavirüse karşı mücadele veren sağlıkçılar, Doğu Anadolu'nun coğrafi yapısı nedeniyle zor şartlarda büyük bir özveri ile aşılama çalışması yapıyor. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde koronavirüs mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, karla kaplı dağları aşarak 85 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde aşı yapıyor.Yüksekova'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ünlüce Köyü'nde yaşayan 85 yaşındaki Süphan Güven'in Çin'den getirilen CoronaVac aşısı sağlık görevlileri tarafından karlı dağlar aşılarak evinde yapıldı. Aşı uygulaması ardından sağlık görevlileri bir süre evde kalarak, Güven'i gözetim altında tuttu. Sağlık ekiplerine teşekkür eden Süphan Güven, "Allah sağlık ekiplerimizden razı olsun. Çok şükür iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Doktorlarımız evde bana aşımı yaptılar. Allah yardımcıları olsun" dedi. Süphan Güven'in oğlu Selim Güven ise, "Annem 85 yaşında sağlıkçılar bugün geldi anneme Koronavirüs aşısı yaptılar. Hepsine çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" diye konuştu.