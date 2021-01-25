Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Sağlık Bakanlığı koronavirüs canlı aşı haritası ile aşı olan kişi sayısı!

COVID-19 GEÇİREN AŞI OLACAK MI?

COVID-19'u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha COVID-19'a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak öncelikli gruplarda değildir.

AŞI KAÇ KEZ UYGULANACAK?

18 yaş ve üzerindeki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanacaktır.

ÇOCUKLARA AŞI VURULACAK MI?

T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için çocuklara COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.