Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Sağlık Bakanlığı koronavirüs canlı aşı haritası ile aşı olan kişi sayısı!

Türkiye'de kaç kişi oldu? Sağlık Bakanlığı koronavirüs canlı aşı haritası ile aşı olan kişi sayısı!

Türkiye'de koronavirüs aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından canlı erişime açılırken aşı olan kişi sayısı da duyuruldu. Sağlık Bakanlığı canlı aşı ekranı ile hangi ilde, kaç kişiye aşı yapıldığı anbean kamuoyu ile paylaşılıyor. Bu noktada, 'Türkiye'de kaç kişi oldu?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte, Sağlık Bakanlığı canlı aşı haritası ve Türkiye'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı

Giriş Tarihi: 25.1.2021 16:47 Son Güncelleme: 25.1.2021 16:47 ABONE OL
Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Sağlık Bakanlığı koronavirüs canlı aşı haritası ile aşı olan kişi sayısı!

Ülkemizde koronavirüs aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere, sırası gelen vatandaşlar koronavirüs aşısı oluyorlar. Sağlık Bakanlığı tarafından da koronavirüs aşısı olan kişi sayısı ve canlı aşı haritası kamuoyu ile paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açılan koronavirüs canlı aşı haritasında, hangi ilden kaç kişinin korona aşısı olduğu bilgisi anbean görüntüleniyor. Peki, Türkiye'de şu ana kadar kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı canlı aşı haritası ile koronavirüs aşısı olan kişi sayısı sorgulama ekranı...

AŞI OLAN KİŞİ SAYISI İÇİN TIKLAYINIZ

COVID-19 GEÇİREN AŞI OLACAK MI?

COVID-19'u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha COVID-19'a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak öncelikli gruplarda değildir.

AŞI KAÇ KEZ UYGULANACAK?

18 yaş ve üzerindeki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanacaktır.

ÇOCUKLARA AŞI VURULACAK MI?

T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için çocuklara COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.

İNAKTİF COVID-19 AŞISI NEDİR?

İnaktif COVID-19 aşısı, COVID-19'a neden olan Yeni Koronavirüs'ün (SARS-CoV-2) kimyasal ve fiziksel uygulamalardan geçirilerek hastalık yapıcı özelliğinin ortadan kaldırılmasıyla elde edilen, vücutta bağışıklık yanıtı oluşturabilen cansız virüs aşısıdır.

TÜRKİYE'DE NEDEN ÖNCELİKLE ÇİN'DE ÜRETİLEN COVID-19 AŞISININ KULLANILMASI TERCİH EDİLDİ?

Aşı tercihinde aşının güvenli ve etkin olması en önemli kriterdir. Ülkemizde en kısa sürede ve en geniş kapsayıcılıkla toplumun aşılanmasını sağlamak üzere aşı teminine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Sağlık Bakanlığı koronavirüs canlı aşı haritası ile aşı olan kişi sayısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA