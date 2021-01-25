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Türkiye'de nerede oldu? 25 Ocak 2021 ve son depremler listesi güncellendi

Türkiye'nin çeşitli noktalarında haberleri art arda geliyor. Aktif fay hatları ile çevrili olan ülkemizde, gün içerisinde çeşitli zaman dilimlerinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Bu doğrultuda, 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorusunun yanıtı da merak ediliyor. ve tarafından anlık olarak listesi güncelliyor. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler listesi 25 Ocak 2021

Giriş Tarihi: 25.1.2021 11:59 ABONE OL
Türkiye'de son depremler nerede oldu? 25 Ocak 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncellendi

Ülkemizin çeşitli noktalarında irili ufaklı son depremler meydana geliyor. Bu sarsıntılar Ege, Akdeniz veya Karadeniz açıklarında meydana geldiği gibi aktif fay hatları içerisinde bulunan illerimizde de görülebiliyor. Durum böyle olunca, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler verileri neticesinde 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorusunun yanıtı netlik kazanıyor.

DEPREM Mİ OLDU? 25 OCAK 2021 SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık ve son dakika olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli 25 Ocak son depremler verilerine göre, ülkemizin çeşitli noktalarında depremler meydana geliyor.

İşte, 25 Ocak 2021 son depremler listesi;

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Türkiye'de son depremler nerede oldu? 25 Ocak 2021 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncellendi
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