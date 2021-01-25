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’da faciadan dönüldü

’da bir otelin çatısında biriken yüzlerce kiloluk kar kütlesi, şiddetli lodosun etkisiyle yere döküldü. O sırada binanın çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 25.1.2021 11:43 Son Güncelleme: 25.1.2021 12:01 ABONE OL
Uludağ’da faciadan dönüldü

Türkiye'nin ünlü kayak merkezi Uludağ'da korku dolu anlar yaşandı.

Şiddetli lodosun etkisini sürdürdüğü bölgede, bir otelin çatısında biriken yüzlerce kilo ağırlığındaki kar kütlesi büyük bir gürültüyle yere döküldü.

O anlar bir kayakçının kameralarına yansıdı.

Çevredeki vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden olan olay, binanın çevresinde kimsenin olmaması sayesinde şans eseri atlatıldı. Jandarma ve vatandaşlar, kar yığınının altında herhangi bir canlı olup olmadığı tespit etmek için çalışma yaptı.

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Ünlü Kayak Merkezinde 2 yıl önce de benzer bir olay yaşanmış ve dökülen kar yığınlarının altında kalan 6 kişi yaralanmıştı.

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Uludağ’da faciadan dönüldü
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