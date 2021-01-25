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Vali Masatlı ve Başkan Kırlangıç’tan fabrika ziyareti

Vali Mustafa Masatlı, 'daki firmalarla görüşmelerine devam ediyor.

Giriş Tarihi: 25.1.2021 14:03 ABONE OL
Vali Masatlı ve Başkan Kırlangıç’tan fabrika ziyareti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, Amasya da özel bir tekstil firmasını ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Vali Masatlı ile Başkan Kırlangıç, incelemelerde bulunarak fabrikada yapılan üretim ve pazarlama faaliyetleri konusunda bilgiler aldı. Pandemi dolayısıyla maske üretimini artıran fabrikada incelemelerde bulunan Vali Masatlı, üretim konusunda bilgi alarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

ATSO Başkanı Kırlangıç da, yakın ilgisi ve misafirperverliği dolayısıyla Tekstil Fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Osman Eken'e teşekkür etti.

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Vali Masatlı ve Başkan Kırlangıç’tan fabrika ziyareti
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