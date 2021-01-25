Van'da beyzbol keyfi! İşte muhteşem kareler...

Mehmet Tubdemir ise "Bu oyunu gençler ve büyükler daha çok oynuyor. Havanın soğuk olmasının bir önemi yok. Güzel manzarada günün yorgunluğunu atıyoruz. Oynayacağımız alan da çok önemli. Van Gölü manzarası eşliğinde güzel oluyor. Zaman zaman düşüyoruz ama bu heyecan her şeye değiyor." ifadelerini kullandı.



NASIL OYNANIYOR?

Oyunda an az 6 kişiden oluşan iki takım seçiliyor. Vuruşun yapıldığı noktada her iki takımdan birer kişi yer alıyor. Oyunculardan biri topu havaya atarken rakibi de topa vurarak en uzağa göndermeye çalışıyor. Atıcı ile arkadaşları hedefe doğru koşuyor. Rakip takım oyuncuları da topu hedefe doğru koşan oyunculara vurmaya çalışıyor.