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Vicdansızlığın böylesi! Komşusunun köpeğini sopayla vurarak öldürdü

Hayvan katliamı haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. 'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen olay vicdanları sızlattı. Arif Sevinç isimli adam, bahçesine girdiği gerekçesiyle komşusunun köpeğini sopayla vurarak öldürdü. Köpeği öldüren Arif Sevinç, "Tavuklarımı kurtarmak istedim" sözleriyle kendini savundu.

DHA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 11:28 ABONE OL
Vicdansızlığın böylesi! Komşusunun köpeğini sopayla vurarak öldürdü

Vakfıkebir ilçesi Büyükliman Mahallesi'nde Ömercan Karkaç'ın 'Tony' isimli köpeği iddiaya göre Arif Sevinç'in bahçesine girdi. Sevinç, bu sırada köpeğe sopayla saldırdı. Köpeği döven saldırgana mahalle sakinleri de tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan köpek, veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Ancak kanlar içerisinde kalan ve yürümekte zorluk çeken köpek, kurtarılamadı. Köpeğin sahibi Ömercan Karkaç, saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

'ÇOK SAYIDA DARBE VARDI'

Veteriner Hakan Oruç, köpeğin kafasına çok sayıda darbe aldığını belirterek, "Sopayla vurduklarını söylüyorlar. Baş bölgesinde yaygın bir ödem söz konusu. Ödemler nedeniyle kafatasında kırık veya çatlak olup olmadığı net anlaşılamıyor. Ağzındaki kan darbelerden kaynaklı oluşmuş. Diş ve diş etlerinde darbeye bağlı zedelenmeler vardı" dedi.

KENDİNİ SAVUNDU

Köpeği bahçesine girdiği için dövdüğünü söyleyen Arif Sevinç, "Tavuklarımı kurtarmak istedim. Köpeği ben çözmedim. Sahibi çözüp bırakıyor. Köpeğini idare edeceksin, kendi kendine bakacaksın. Benim bahçeme geçemez" dedi.

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Vicdansızlığın böylesi! Komşusunun köpeğini sopayla vurarak öldürdü
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