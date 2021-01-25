Yarı çıplak karda yüzdü

Van Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün başlattığı çalışmayla 400 bin lira harcanarak onarımı yapılan kayak merkezi, karın yağmasıyla birlikte sezonu açarken, kayak severler ise kayak pistine akın etti. Tesisin güvenliği için Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan 2 tim hazır kıta bekletiliyor.

YARI ÇIPLAK KARDA YÜZDÜ

Kar kalınlığının 40 santimi geçtiği pistte kayak yapmanın keyfini yaşayan vatandaşlar, karla kaplı zeminde kıyafetleri ve kayak takımları ile renkli görüntüler oluşturdu. Kar yağışı ve kayak merkezinin açılışında Van'da kar kaplanı lakaplı Faik Cengiz, mutluluğunu yarı çıplak karda yüzerek kutladı.

Burada bir konuşma yapan Cengiz, "Bu yıl kar geldiğinden dolayı kayak merkezinde karı bu şekilde karşılamayı sevincimi belirtmek için gösteri yaptım. Van'a bu yıl karımız geç geldi çok mutluyum biz kara alışmışım kar olmazsa buradaki doğal hayat olmaz." dedi.

Uluslararası organizasyonların dahi yapılabileceği standartlara hazır hale getirilen kayak merkezi, Van Gölü'nün mavisiyle buluşan görüntüsüyle kayak severleri ağırlamayı bekliyor.