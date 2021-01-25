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Yasak dinlemeyip toplandılar! 65 bin lira ceza yediler

’da, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatler açık olduğu tespit edilen bir kıraathaneye baskın düzenlendi. Polisi, adreste bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen 19 kişiye toplamda 65 bin lira ceza kesti. Kapalı olması gereken iş yeri ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 25.1.2021 14:00 ABONE OL
Yasak dinlemeyip toplandılar! 65 bin lira ceza yediler

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 24 Ocak Pazar günü yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: İlçe genelinde Koronavirüs denetimlerinde bulunan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, açık olduğunu tespit ettiği bir kıraathaneye baskın düzenledi. Polis, içeride bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 19 kişiye, "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 65 bin 911 lira ceza kesti.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kapalı olması gereken kıraathane ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince faaliyetlerine son vermek amacıyla mühürlendi.

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Yasak dinlemeyip toplandılar! 65 bin lira ceza yediler
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