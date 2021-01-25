Yasak dinlemeyip toplandılar! 65 bin lira ceza yediler

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 24 Ocak Pazar günü yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: İlçe genelinde Koronavirüs denetimlerinde bulunan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, açık olduğunu tespit ettiği bir kıraathaneye baskın düzenledi. Polis, içeride bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 19 kişiye, "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 65 bin 911 lira ceza kesti.

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Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kapalı olması gereken kıraathane ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince faaliyetlerine son vermek amacıyla mühürlendi.