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Yeni haftanın aktüel ürünler tam listesi 26-27 Ocak 2021: ürünler kataloğunda neler var?

Merakla beklenen yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın ürünler kataloğunda teknolojiden ev eşyalarına, tekstilden çocuk oyuncaklarına kadar pek çok alanda pek çok ürün indirimli şekilde yer alıyor olacak. Salı ve Çarşamba günleri raflarda yerini alacak olan 26-27 Ocak 2021 tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.1.2021 07:06 Son Güncelleme: 25.1.2021 07:07 ABONE OL
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi 26-27 Ocak 2021: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 26-27 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğundatv uydu alıcısı, mini fırın, elektrikli tekli ocak, aspiratör, saat, tost makinası gibi teknolojik ve elektronik aletler yer alırken öte yandan, katlanabilir koşu bandı, akıllı bileklik, çocuk oyuncakları ve kitapları ile giyim ve tekstil ürünleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTESİ 26-27 OCAK 2021

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın BİM aktüel indirimli listesi şöyle;

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Yeni haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi 26-27 Ocak 2021: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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