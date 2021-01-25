Yüksekova’da kazma kürekli balık avı

Hakkari'ninYüksekova ilçesinin balıkçıları, Nehil Çayı'nın yüzeyindeki buzu kazma kürekle kırıp suya bıraktıkları ağlarla balık avlıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle Zap Suyu'nu besleyen en büyük akarsulardan Nehil Çayı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Suüstü köyündeki vatandaşlar soğuk havaya rağmen çayda geleneksel yöntemler kullanarak balık avcılığı yapıyor. Balıkçılar, kalınlığı 40 santimetreye ulaşan buz tabakasını kazma kürekle kırarak ağlarını suya bırakıyor. Bir süre bekledikten sonra ağı çeken balıkçılar, avladıkları alabalık ve sazanları satarak ailelerini geçindiriyor. Balıkçılardan Mehmet Doru, "Buzları kırarken zorlanıyoruz. Bazen tehlikeli de oluyor ama ailemizi geçindirmek için bunu yapıyoruz" dedi. Seyhan Çirk de "Her birimiz günde 20-30 kilogram balık avlıyoruz. Avladığımız balıkları hem tüketiyoruz hem de satıyoruz" diye konuştu. AA