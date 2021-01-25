Yüksekova'nın “Eskimoları”

Yüksekova'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı. İlçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Susütü köyünden geçen Nehil deresi yüzeyi aşırı soğuklar nedeniyle kısmen dondu. Termometrelerin zaman zaman -30 dereceyi gösterdiği ilçede balıkçılar, donan derede balık avlıyor.

Dere yüzeyinde ki kalınlığı yer yer 50 santimetreyi bulan buz tabakasını balta ve kürek yardımıyla kıran balıkçılar, açtıkları deliklerden serpme ve diğer balık avlama malzemeleriyle kilolarca balık çıkardı.

"BALIK GEÇİM KAYNAĞIMIZ"

Geçimlerini balıkla sağladıklarını söyleyen Müslüm Cankurtaran," Hafta'nın her günü derelerdeyiz balık tutuyoruz. Şehir merkezinde ki balık satıcılarına balıkların hemen hemen hepsini biz veriyoruz. Yaklaşık 15 senedir bu işi yapıyorum. Sezonla beraber balık tutmaya başlıyoruz. Sezon bittikten sonra da köy işleri ile uğraşıyoruz. Dere soğuklar nedeniyle iki gündür buz tuttu. Kürek ve balta yardımıyla delikler açarak ağlarımızı gönderiyoruz. Bir gün sonrada gelip ağlarımızı çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

"BUZ KALINLIĞI 50 SANTİMETRE"

İlçede son günlerde etkili olan soğuklar nedeniyle derenin donduğunu ifade eden Cahit Erkut isimli vatandaş ise," Buz kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreye kadar ulaşabiliyor. Arkadaşlarımızla zaman geçirmek için bugün köyümüzden geçen derede balık avlayama geldik. Bizde bunu hobi olarak yapıyoruz, stresimizi bu şekilde atıyoruz" dedi.