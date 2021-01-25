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Zabıta bu kez seyyar değil martı kovaladı

Erenler İlçesinde boş arazide uçamayan martıyı gören hayvan sever Erhan Mıyık, durumu belediyeye bildirdi. Araziye gelen ekipler yaralı martıyı tarlada uzun süre kovaladıktan ve parmaklarını ısırttıktan sonra yakaladı.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 25.1.2021 11:31 ABONE OL
Zabıta bu kez seyyar değil martı kovaladı

Sakarya'da bir arazide uçamayan yaralı martı için zabıta ekipleri seferber oldu. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu martıyı yakalayarak tedaviye götürdü.

Sakarya Erenler İlçesinin Erenler Mahallesi 1010. sokakta bulunan boş arazide uçamayan bir martı gören Erhan Mıyık; "Sabah kalktığımızda evin karşında yol kenarına konmuş martıyı gördük. Araçlar geçince hayvanın pek hareket etmediğini, uçmadığını anladık. Bir ara havalanır gibi yaptı uçamadı ve bir kenarda durmayı sürdürdüğünü fark ettik. Martı uçamadığı Erenler Belediyesi'ni çağırdım." dedi.

İhbar üzerine yaralı martının bulunduğu alana gelen Erenler Belediyesi zabıta ekipleri, Bir süre tarlada yaşanan kovalamaca sonrasında yaralı martı zabıtanın parmağını ısırdı. Ancak kararlı olan zabıta parmağını gagasından kurtarmadığı anda martıyı kutuya koydu. Araca koyulan yaralı martı tedavi edilmek üzere zabıta ekibi tarafından Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Çevre Şube birimine teslim edilerek koruma altına alındı.

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Zabıta bu kez seyyar değil martı kovaladı
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