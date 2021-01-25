Zabıta bu kez seyyar değil martı kovaladı

Sakarya'da bir arazide uçamayan yaralı martı için zabıta ekipleri seferber oldu. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu martıyı yakalayarak tedaviye götürdü.

Sakarya Erenler İlçesinin Erenler Mahallesi 1010. sokakta bulunan boş arazide uçamayan bir martı gören Erhan Mıyık; "Sabah kalktığımızda evin karşında yol kenarına konmuş martıyı gördük. Araçlar geçince hayvanın pek hareket etmediğini, uçmadığını anladık. Bir ara havalanır gibi yaptı uçamadı ve bir kenarda durmayı sürdürdüğünü fark ettik. Martı uçamadığı Erenler Belediyesi'ni çağırdım." dedi.

İhbar üzerine yaralı martının bulunduğu alana gelen Erenler Belediyesi zabıta ekipleri, Bir süre tarlada yaşanan kovalamaca sonrasında yaralı martı zabıtanın parmağını ısırdı. Ancak kararlı olan zabıta parmağını gagasından kurtarmadığı anda martıyı kutuya koydu. Araca koyulan yaralı martı tedavi edilmek üzere zabıta ekibi tarafından Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Çevre Şube birimine teslim edilerek koruma altına alındı.