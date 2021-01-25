Zeliha ninenin çorapları Mehmetçiğe ulaştı

Yalova'da yaşayan 117 yaşındaki Zeliha Barlas'ın ördüğü 115 çift yün çorap, Şırnak'ın Şenoba beldesindeki 48. Hudut Tugayı, Kureşin Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan "Hudut Kartalları'na" ulaştırıldı. Askerler, çoraplara birlikte gelen mektubu okuduklarında duygulu anlar yaşadı. Zeliha nine mektubunda "Zehila nineniz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin" dedi. Milli Savunma Bakanlığı da "Zeliha ninemize bir kez daha teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Zeliha ninemizin ellerinden öpüyoruz" açıklamasında bulundu.