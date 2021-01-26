Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 Açık cezaevi izinleri kaç gün sürecek ne zaman bitecek?

Milyonlarca hükümlü ve ailesinin son dönemde merak konusu olan "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?" sorusuna Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi. Bu kapsamda yayımlanan kararda yer alan 14 Nisan tarihinde 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürdürülecek olan izinlerin belirlenen süre için uzatıldığı ifade edildi. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte gelen son dakika açıklamasına ait detaylar…

2021 AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izniyle ilgili duyuru yapıldı. Açıklamaya göre; açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını ifade edildi…