Eşi ‘Affettim seni, söz veriyorum eve alacağım’ deyince intihardan vazgeçti!

İsmail Ç.'yi gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, İsmail Ç.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Polislerin ikna çabalarının sonuçsuz kalınca, olay yerine İsmail Ç.'nin eşi getirildi. Eşinin intihar etmek istediğini gören kadın gözyaşları dökerek fenalaştı.