Başkan’dan gümrük personellerine anlamlı ziyaret

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" dolayısıyla Akçakale Gümrük Kapısı personellerini ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.Suriye iç savaşında dolayı kapalı olan Akçakale Gümrük Kapısı'nın 7 yıl sonra hizmete açılmasına öncülük eden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Akçakale Gümrük Kapısı'na gitti. Burada Gümrük Müdürü Mustafa Ataman ve personellerle bir araya gelen Başkan Yalçınkaya tatlı ikramında bulunup personellerin gününü kutladı.

"GÜMRÜK PERSONELLERİ ÜLKENİN ÖNEMLİ KAHRAMANLARI"

Ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada günlük 300'e yakın araç hareketliliğinin olduğunu gümrükte personellerin önemine dikkat çeken Başkan Yalçınkaya "Akçakale sınır kapısındayız. Büyük mücadelelerle açtığımız gümrük kapısı sınırı maalesef Suriye'de patlak veren olaylardan dolayı 7 yıl kapalı kaldı. Yine bize nasip oldu. Belediye başkanlığımda tekrar hizmete açtık. Bugün günlük 300'e yakın aracın giriş çıkış yaptığı bir gümrük olarak bize hizmet veriyor. Gümrük personelleri bu ülkenin çok önemli kahramanları. Şuan 150 milyar dolar ihracatımız var. Önce ihracatçıları arkasından da bu işi yapan gümrük personellerini tebrik ediyorum. Gümrük bizim dünyaya açılan kapımız, Bizi dünyaya bağlayan kapı. Bu arkadaşlarımızın burada bu pandemi sıkıntısında, bugünkü felaketin içerisinde gece gündüz demeden buradaki görevlerine devam ediyorlar. İhracatımıza, devletimizin gelirine, bu ülkenin kalkınmasına çok büyük katkıları var. Bu katkılarından dolayı hem günlerini tebrik ediyor, hem çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

"ORTADOĞU'YA AÇILAN KAPI BURASI OLACAK"

Akçakale Gümrük Kapısı'nın ekonomide Ortadoğu'ya açılan kapı olacağını belirten Başkan Yalçınkaya şöyle konuştu: "Bu gümrük kapısının inşallah yakın bir zamanda dünya çapında bir gümrük kapısı olmasını diliyorum ve ilerde de olacak. Neden olacak? Suriye'de barış olacak. Her şey yerli yerine oturacak. Bütün Ortadoğu'ya açılan çıkış kapısı burası olacak. GAP'ın kalbinde gümrük kapısının geleceği, önü açık. Çalışmaların bölgemize, Akçakale'mize, Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Gümrük Günü'nü de canı gönülden kutluyorum."

"ZİYARET BİZİ ONURLANDIRDI"

Gümrük Müdürü Mustafa Ataman ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Ataman; "Dünya Gümrük Günü nedeniyle başkanımızın ziyaret etmesi biz onurlandırdı." sözleriyle Başkan Yalçınkaya'ya teşekkür etti.