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BİM 26-27 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu spor aletleriyle geliyor! Yarın haftanın ürünlerinde neler var?

ürünlerde her hafta olduğu gibi bu hafta da dev indirim müşterilerini bekliyor olacak. Öncesinde Cuma günleri raflarını yenileyen market zinciri artık Salı ve Çarşamba fırsatlarıyla gündeme gelirken yayımlanan katalogda Çarşamba günü itibarıyla mağazalarda televizyondan spor aletlerine, mutfak eşyalarından çocuklar için çeşit çeşit oyuncaklara kadar birçok üründe büyük indirimler için geri sayım başladı. Peki, BİM 26-27 Ocak 2021 kataloğunda bu hafta neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirimlerin detayları…

Giriş Tarihi: 26.1.2021 08:58 Son Güncelleme: 26.1.2021 08:59 ABONE OL
BİM 26-27 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu spor aletleriyle geliyor! Yarın haftanın BİM aktüel ürünlerinde neler var?

Stoklarla sınırlı indirimli ürünleriyle BİM aktüel ürünler kataloğu büyük fırsatlarıyla bu hafta da ilgi çekiyor. Bugün ve yarın mağazalarda yerini alacak fırsatlar için vatandaşlar kataloğun araştırmasına çıkarken bu hafta mağazada, özellikle spor aletleri binlerce kişinin ilgisini çekiyor. Hep hesaplı hem de kaliteli ürünlere sahip olabilmek için binlerce kişi yarın mağaza açılış saatinden itibaren bu marketlere akın edecek. Peki, BİM aktüel 27 Ocak kataloğunda bu hafta neler var? İşte haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 OCAK'TA MAĞAZALARDA!

BİM aktüel ürünlerin bu hafta en ilgi gören ürünlerinin spor aletleri olduğu gözlemleniyor. Öte yandan bu aletlerin yanı sıra mağazalarda katı meyve sıkacağı, akıllı bileklik, yumurta pişirme makinesi de yine avantajlı fırsatlarıyla alıcılarını bekliyor olacak…

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BİM 26-27 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu spor aletleriyle geliyor! Yarın haftanın BİM aktüel ürünlerinde neler var?
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