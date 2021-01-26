BİM 26-27 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu spor aletleriyle geliyor! Yarın haftanın BİM aktüel ürünlerinde neler var?

Stoklarla sınırlı indirimli ürünleriyle BİM aktüel ürünler kataloğu büyük fırsatlarıyla bu hafta da ilgi çekiyor. Bugün ve yarın mağazalarda yerini alacak fırsatlar için vatandaşlar kataloğun araştırmasına çıkarken bu hafta mağazada, özellikle spor aletleri binlerce kişinin ilgisini çekiyor. Hep hesaplı hem de kaliteli ürünlere sahip olabilmek için binlerce kişi yarın mağaza açılış saatinden itibaren bu marketlere akın edecek. Peki, BİM aktüel 27 Ocak kataloğunda bu hafta neler var? İşte haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 OCAK'TA MAĞAZALARDA!

BİM aktüel ürünlerin bu hafta en ilgi gören ürünlerinin spor aletleri olduğu gözlemleniyor. Öte yandan bu aletlerin yanı sıra mağazalarda katı meyve sıkacağı, akıllı bileklik, yumurta pişirme makinesi de yine avantajlı fırsatlarıyla alıcılarını bekliyor olacak…