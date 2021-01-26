Bitlis’te PKK’ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

26 Ocak tarihinde PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-05" operasyonu başlatıldı.
Operasyon kapsamında, Çobansuyu Köyü kırsalında bir sığınak içerisinde 1 6'lı pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 1soba, 1 yağmurluk, 3 çift eldiven, 3 çift çorap ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.
Sığınak ise kullanılmaz hale getirildi.