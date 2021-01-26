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Bu yılın tarihi belli oldu! ne zaman kutlanacak ve bayram tatili kaç gün olacak?

için geri sayım devam ediyor. Yılın ikinci dini bayramı büyük bir heyecan ile bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve aylar takvimi yayınlanırken tarihi de duyuruldu. Kurban Bayramı, bu yıl temmuz ayının sonlarına doğru geliyor ve toplamda dört gün sürecek. Peki, bu sene kutlanacak? İşte, 2021 Kurban Bayramı tarihi...

Giriş Tarihi: 26.1.2021 16:36 ABONE OL
Bu yılın Kurban Bayramı tarihi belli oldu! 2021 Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak ve bayram tatili kaç gün olacak?

Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı, merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş, dini yükümlülüklerini yerine getirmek ve tatil planlarına önceden şekil vermek için Kurban Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı ve hangi aya denk geldiğini öğrenmeye çalışıyor. Kurban, sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelmektedir. Bilindiği gibi, bu bayramda kurban kesme ibadeti yerine getirilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri de belli oldu.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

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Bu yılın Kurban Bayramı tarihi belli oldu! 2021 Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak ve bayram tatili kaç gün olacak?
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