Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri BUDO'nun bazı seferleri hava şartları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri hava şartları nedeniyle iptal edildi

Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

AA
Giriş Tarihi: 26.1.2021 09:00 ABONE OL
BUDO'nun bazı seferleri hava şartları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı: Balkanlar'dan geliyor! İstanbul ve birçok ilde...

ARKADAŞINA GÖNDER
BUDO'nun bazı seferleri hava şartları nedeniyle iptal edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA