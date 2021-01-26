Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, çöp kamyonunun önüne astı!

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde temizlik işçisi Cengiz Karabiber (44), çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını öpüp, alnına götürdükten sonra çöp kamyonunun önüne astı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Karabiber, "Bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almış. Bu bayrak için Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da şehitler verdik. Şehitlerimizi hiçe sayarak, bu bayrağı atanlar da inşallah bizi duyar ve duyarlı olur" dedi.