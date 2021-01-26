Diyanet 2021 takvimine göre üç ayların başlangıcı ne zaman? Recep, Şaban ve Ramazan ayları başlama tarihi

Yeni yılın gelmesi ile birlikte, üç ayların tarihi Müslüman alemi tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı dini takvim ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlama tarihini açıkladı. Mübarek üç aylar hakkında Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Peki, 2021 yılında mübarek üç aylar ne zaman? İşte, tövbe ve ibadetlerin artacağı, mübarek üç aylar hakkında bilgiler ve başlangıç tarihi...
Diyanet takvimine göre, 3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.
Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak. 12 Mayıs'ta son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?
Diyanet kaynaklarına göre, halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.