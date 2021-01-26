Diyanet 2021 takvimine göre üç ayların başlangıcı ne zaman? Recep, Şaban ve Ramazan ayları başlama tarihi

Yeni yılın gelmesi ile birlikte, üç ayların tarihi Müslüman alemi tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı dini takvim ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlama tarihini açıkladı. Mübarek üç aylar hakkında Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Peki, 2021 yılında mübarek üç aylar ne zaman? İşte, tövbe ve ibadetlerin artacağı, mübarek üç aylar hakkında bilgiler ve başlangıç tarihi...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet takvimine göre, 3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.