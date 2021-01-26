Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Diyanet 2021 takvimine göre üç ayların başlangıcı ne zaman? Recep, Şaban ve Ramazan ayları başlama tarihi

Diyanet 2021 takvimine göre üç ayların başlangıcı ne zaman? ,

İslam âlemi için en özel zamanlardan olan üç aylar için geri sayım başladı. tarafından yayınlanan 2021 dini günler takvimine göre, üç ayların başlama tarihi yayınlandı. Peki, Rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı, bolluk ve bereketin arttığı, yapılan ibadetin, sevabının daha çok olduğu üç aylar ne zaman başlayacak? İşte 2021 Diyanet İşleri takvimine göre, ,

Giriş Tarihi: 26.1.2021 07:20 Son Güncelleme: 26.1.2021 07:27 ABONE OL
Diyanet 2021 takvimine göre üç ayların başlangıcı ne zaman? Recep, Şaban ve Ramazan ayları başlama tarihi

Yeni yılın gelmesi ile birlikte, üç ayların tarihi Müslüman alemi tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı dini takvim ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlama tarihini açıkladı. Mübarek üç aylar hakkında Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Peki, 2021 yılında mübarek üç aylar ne zaman? İşte, tövbe ve ibadetlerin artacağı, mübarek üç aylar hakkında bilgiler ve başlangıç tarihi...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet takvimine göre, 3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak. 12 Mayıs'ta son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Diyanet kaynaklarına göre, halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyanet 2021 takvimine göre üç ayların başlangıcı ne zaman? Recep, Şaban ve Ramazan ayları başlama tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA