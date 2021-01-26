Döviz hırsızlığının altından düzmece çıktı! Yeğenine çaldırdığı paraları kameralara yakalandı

Çalıştığı döviz bürosundan kendisine verilen 20 bin doları bozdurmak için kapalı çarşıya giden genç adam tramvayda parayı çaldırdığını iddia ederek polise başvurdu. Olay İstanbul Fatih'te meydana geldi. Bir döviz bürosunda çalışan İbrahim S., döviz sahibinden aldığı 20 bin doları kapalı çarşıda bozdurmak için tramvaya bindi. Tramvayla kapalı çarşıya gelen genç adam üzerinde bulundurduğu 20 bin doların çalındığını fark ederek emniyete başvurdu.

TRAMVAYDA 20 BİN DOLAR ÇALDILAR



Emniyette ifade veren genç adam döviz bürosundan aldığı 20 bin doları bozdurmak için kapalı çarşıya gitmek üzere tramvaya bindiğini, bir durak sonra indiğinde çeketinin iç cebine koymuş olduğu paraların çalındığını farkk ettğini anlattı. Paraların kim tarafından çalındığının farkına varmadığını söyleyen İbrahim S., tramvay içerisinde 3 kişinin kendisini sıkıştırdığını bu sırada paraların çalınmış olabilceğini anlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI



Şikayet üzrine harekete geçen emniyet güçleri söz konusu tramvayın hırsızlık olayın olduğu saat diliminin güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı. Yapılan incelemede İbrahim S.'nin ifadesinde söylediği gibi 3 kişinin olmadığı, ayakta beklerken yanına gelen bir kişiye kaş göz yaparak çeketinin cebini işaret ettiği ve parayı almasını sağladığını tespit etti.

YEĞENİNE ÇALDIRMIŞ



20 bin doları kasıtlı bir şekilde çaldırdığı tespit edilen İbrahim S., polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kamera görüntülerinde parayı çaldırmaya çalıştığı anlaşılan İbrahim S., yakalandığını anlayınca suçunu itiraf ederek parayı yeğenine aldırdığını anlattı. Döviz bürosunun parasını çaldığı belirlenen şüpheli Hasan D., polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DÜZENBAZLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Karakolda ifadesi alınan şüpheli bahse konu 20 bin doları amcası İbrahim S.'den kendisinin aldığını anlattı. İfadesinin devamında parayı amcasıyla birlikte kaldığı eve götürdüğünü söyleyen Hasan D., parayı şaka amaçlı aldığını iddia etti. Evde yapılan aramada paralar polisler tarafından teslim alınırken 2 düzenbaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.