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Körfezi'nde kuvvetli lodos nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı

Yeni yağışlı ve soğuk hava dalgası, ulaştığı bölgelerde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Saatteki hızı 85 kilometreye ulaşan lodos, Körfezi'nde tekneleri batırdı. Sahillerde boyu yaklaşık 4 metreyi bulan dalgalar oluştu.

AA
Giriş Tarihi: 26.1.2021 17:36 Son Güncelleme: 26.1.2021 17:47 ABONE OL
Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı

Kuzey Ege'de öğle saatlerinde başlayan lodos kuvvetini artırarak etkisini sürdürüyor.

Saatteki hızı 75 ile 85 kilometre arasında değişen lodos, Edremit Körfezi'nde hayatı olumsuz etkiliyor.

Lodos nedeniyle dere yatağında bağlı bazı küçük balıkçı tekneleri Ege Denizi'ne sürüklenirken, bazıları da battı.

Lodos, sahillerde boyu yaklaşık 4 metreyi bulan dalgalar oluşturdu. Bazı vatandaşlar bu anı cep telefonlarıyla görüntüledi, bazıları ise sahile vuran dalgalar nedeniyle oluşan su taneciklerinin altında durarak eğlenmeyi tercih etti.

Özellikle Edremit'in Akçay Mahallesi sahil şeridindeki ev ve iş yerlerini olumsuz etkileyen lodos, Altınoluk, Güre ve Ayvalık'ın Cunda Adası kordonunda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Vatandaşlardan Özkan Kaya, lodosun oluşturduğu manzarayı fotoğraflamak için Akçay'a geldiğini ve görüntünün çok güzel olduğunu söyledi.

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Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı
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