Burçlar, kişilik analizlerinin vazgeçilmez konusudur. Burçlar sayesinde karşınızdaki bir kimseyi tanımasanız da o kişinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Genel olarak her zaman doğru analizi vermese de burçlar ile ilgili birçok araştırma yapılır. Ekim ayında hayata gözlerini açan kişiler ya da bu kişiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Ekim ayı hangi burç sorusuna cevap arar. Peki, Ekim ayında doğanların burcu ve özellikleri nelerdir? İşte Ekim ayı burcu ve özellikleri!



EKİM AYI HANGİ BURÇ?



Ekim ayında dünyaya gelen kişilerin burcu bir hayli merak konusu olmaktadır. Kendi burcunuz ya da bir başkasının burcu hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Ekim ayında doğan bir kimse Terazi ya da Akrep burcuna sahip olur. Hangi burca sahip olduğunuz ise net doğum tarihine göre belli olur. Ekim ayı burçları olan Yengeç ve Terazi ile ilgili tüm özellikler ve yorumlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.



EKİM AYI BURÇLARI GENEL ÖZELLİKLERİ



24 Eylül ile 23 Ekim tarihleri aralığında doğan kişiler Terazi burcudur.



24 Ekim ile 23 Kasım tarihleri aralığında doğanlar ise Akrep burcudur.

TERAZİ BURCU YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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EKİM AYI GENEL BURÇ ÖZELLİKLERİ



Terazi Burcu Özellikleri

Grup: Hava/erkeksi/öncü, Pozitif

Yönetici Gezegen: Venüs

Renk: Pastel renkler

Uğurlu Taş: Opal, pembe kuvartz

Şanslı Sayı: 6

Şanslı Gün: Cuma

Karşıt Burç: Koç

Şehirler: Viyana, Frankfurt

Metal: Bakır

Çiçekler: Krizantem, beyaz gül, sarı papatya

Ağaçlar: Servi Diş budak, asma, incir,elma, kayısı, badem, eğrelti otu

Akrep Burcu Özellikleri

Grup: Su, negatif, dişi, sabit

Yönetici Gezegen: Mars, Plüton

Renk: Canlı kırmızı, siyah

Uğurlu Taş: Opal, Lal

Şanslı Sayı: 9

Şanslı Gün: Salı

Karşıt Burç: Boğa

Şehirler: Washington, New Orleans, Liverpool

Metal: Çelik, demir

Çiçekler: Kırmızı karanfil, kırmızı gül, ateş çiçeği

Ağaçlar: Ardış, kara çam, selvi