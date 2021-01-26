Burçlar, kişilik analizlerinin vazgeçilmez konusudur. Burçlar sayesinde karşınızdaki bir kimseyi tanımasanız da o kişinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Genel olarak her zaman doğru analizi vermese de burçlar ile ilgili birçok araştırma yapılır. Ekim ayında hayata gözlerini açan kişiler ya da bu kişiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Ekim ayı hangi burç sorusuna cevap arar. Peki, Ekim ayında doğanların burcu ve özellikleri nelerdir? İşte Ekim ayı burcu ve özellikleri!
EKİM AYI HANGİ BURÇ?
Ekim ayında dünyaya gelen kişilerin burcu bir hayli merak konusu olmaktadır. Kendi burcunuz ya da bir başkasının burcu hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Ekim ayında doğan bir kimse Terazi ya da Akrep burcuna sahip olur. Hangi burca sahip olduğunuz ise net doğum tarihine göre belli olur. Ekim ayı burçları olan Yengeç ve Terazi ile ilgili tüm özellikler ve yorumlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
EKİM AYI BURÇLARI GENEL ÖZELLİKLERİ
24 Eylül ile 23 Ekim tarihleri aralığında doğan kişiler Terazi burcudur.
24 Ekim ile 23 Kasım tarihleri aralığında doğanlar ise Akrep burcudur.
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EKİM AYI GENEL BURÇ ÖZELLİKLERİ
Terazi Burcu Özellikleri
Grup: Hava/erkeksi/öncü, Pozitif
Yönetici Gezegen: Venüs
Renk: Pastel renkler
Uğurlu Taş: Opal, pembe kuvartz
Şanslı Sayı: 6
Şanslı Gün: Cuma
Karşıt Burç: Koç
Şehirler: Viyana, Frankfurt
Metal: Bakır
Çiçekler: Krizantem, beyaz gül, sarı papatya
Ağaçlar: Servi Diş budak, asma, incir,elma, kayısı, badem, eğrelti otu
Akrep Burcu Özellikleri
Grup: Su, negatif, dişi, sabit
Yönetici Gezegen: Mars, Plüton
Renk: Canlı kırmızı, siyah
Uğurlu Taş: Opal, Lal
Şanslı Sayı: 9
Şanslı Gün: Salı
Karşıt Burç: Boğa
Şehirler: Washington, New Orleans, Liverpool
Metal: Çelik, demir
Çiçekler: Kırmızı karanfil, kırmızı gül, ateş çiçeği
Ağaçlar: Ardış, kara çam, selvi