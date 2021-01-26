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Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda kritik gün

'de boşanma aşamasında eski eşi 'ın özel görüntülerini arkadaş grubuna gönderen . hakim karşısında. Durumdan, kendisine gelen mesajlar ile haberdar olan Yıldız, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 26.1.2021 11:53 Son Güncelleme: 26.1.2021 12:03 ABONE OL
Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda kritik gün

Ticaret ile uğraşan Burak E. ile Nida Nur Yıldız, 8 Eylül 2018 tarihinde evlendi. Başlayan anlaşmazlık üzerine Nida Nur Yıldız, boşanma davası açtı. Çift, 10 Ocak 2019 günü boşandı.



İddiaya göre Burak E., Yıldız'ın özel görüntülerini, boşanma aşamasında, cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasından arkadaşlarının olduğu gruba gönderdi.



Durumdan, kendisine gelen mesajlar ile haberdar olan Yıldız, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Yürütülen soruşturma sonunda Burak E. hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan dava açıldı.



Davanın ikinci duruşması, Mersin Adliyesi 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.

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Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda kritik gün
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