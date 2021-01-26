Iğdır'da korkunç cinayet! Eve almıyor diye eski eşini öldürdü

Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi'nde bir evde gece saatlerinde bir kadın daha cinayete kurban gitti.

İddiaya göre Iğdır'da yaşayan 48 yaşındaki Marif Kok ikinci eşi olan 25 yaşındaki Dilan Kok'tan boşandı. İki çocukları bulunan çift, zaman zaman tartışıyordu. Gece saatlerinde boşandığı eşiyle yeniden konuşmak isteyen Marif Kok, eve giremedi. Saatler gece 02:30'u gösterdiğinde Kok, evin bahçesinden camı kırarak evin içine girdi. Yatakta uyuyan eski eşini uayndırdı ve neden eve almadığını sordu.

Aralarında çıkan tartışma sonrası Marif Kok, iki çocuk annesi Dilan Kok'u belindeki silahla öldürdü. Katil zanlısı şahsın yakalanması için ise geniş çaplı çalışma başlatıldı.