Gitti fizyoterapistteki kütleme tedavisi hayatını kararttı

Sezen Ö., isimli genç kadın evli ve bir çocuk annesiydi. Genç kadında bel fıtığına yol açan ağrılar başlayınca geleneksel tedavi yöntemlerini aramaya başladı. İnternetten yaptığı araştırmanın ardından, birtakım televizyon kanallarına çıkarak kayropraktik (Elle kütletme) tedavisi uygulayan Mehmet Toprak'a ulaştı. Doktorla iletişime genç kadına doktorun ofisinden randevu verildi.

TEDAVİ SONRASI AYAĞINI KULLANAMAZ HALE GELDİ

23 Ağustos'ta yapılan tetkikler sonucu doktor, Sezen Ö.'ye kütletme operasyonu yaptı. Tedaviden bir süre sonra dayanılmaz acılar çeken genç kadın bacağını kaldıramaz ve hareket ettiremez hale geldi. Bu sırada Mehmet Toprak genç kadına buz tedavisi uygulaması gerektiğini söyleyerek kas gücü kaybı yaşadığını ve bunun geçici bir durum olduğunu söyledi. Bacağını sürükleyerek yürümek zorunda kalan mağdur kadın eşi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

GELENEKSEL TEDAVİYLE FITIĞINI PATLATTI

Yapılan MR görüntülemesinde genç kadının bacağında ağır hasar oluştuğu belirlenince acilen ameliyata alındı. Çünkü iddiaya göre yapılan hatalı tedavi sonrası fıtık patlamış ve genç kadın ölümle burun buruna gelmişti. Ameliyat sonrası savcılığa başvurarak Mehmet Toprak'tan şikâyetçi olan genç kadın kendisini hayat boyunca hasar bırakarak maddi ve manevi çöküntü yaşatan Toprak'ın doktor bile olmadığını, kandırılıp dolandırıldığını ileri sürdü.

'BAĞIRMAMI ENGELLEMEK İÇİN MÜZİK AÇTI'

Şikâyet dilekçesinde Türkiye Kayropratikler Derneğine başvurduklarını, etik olmayan çalışmalar sebebiyle Mehmet Toprak'ın ihraç edildiğini belirten genç kadın, 'Bana uygulanan tedavi sırasında çekilen videoda bir gariplik vardı. Belimden kütleme sesi geldiği anda arkadan bir müzik efekti yerleştirilmiş ve benim de çığlıklarım bastırılmıştı. Kendisi televizyon kanallarında fizik tedaviyle ilgili programlar yaparak tanınırlığını artırmaktadır.' Diye konuştu. Genç kadının şikayetinin ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.





Hollandalı doktorlar inanamadı

Türkiye’nin gücünü gösterdik

Sobadan zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu tedavi altında