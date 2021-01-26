Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 18 yaşından küçük bir şahıs, tartıştığı sevgilisini önce tokatladı, ardından saçından tutup savurdu. Cep telefonu kamerası ile kayda alınan görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

DARP ETTİ, CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDA ALDI

Olay İzmit Kuruçeşme Hülya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşından küçük olduğu belirlenen E.Ü. adlı şahıs, aynı yaşlardaki sevgilisi olan kızla yaşadığı tartışma sonucu kızı darp ederek cep telefonu kamerası ile kayda aldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin hızla yayılarak tepki görmesi sonucu E.Ü. adlı şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GENÇ KIZIN AĞLADIĞI GÖRÜLÜYOR

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise E.Ü. adlı genç şahıs, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen sevgilisini önce tokatlıyor, itip düşürdüğü bankta ise saçından tutarak darp etmeyi sürdürüyor. Darp anlarında ise genç kızın ağladığı görülüyor.

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